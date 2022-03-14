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Ronaldo: Futbol tarihinin en golcü ismi

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde eski yıldız futbolcu Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle dünyada futbol tarihinin en golcü ismi oldu.
Ronaldo: Futbol tarihinin en golcü ismi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta sonu oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Maçta, hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu doğumlu Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.

Ronaldo'nun yıllardır çekiştiği 34 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 759 golle futbol kariyerini sürdüren futbolcular arasında tarihin en golcü ismi rekoruna yaklaşan ve 3 yaş daha genç olması nedeniyle futbol tarihinin en golcü ismi yolunda Ronaldo'yu geçme ihtimali olan tek futbolcu konumunda.

Kulüp takımlarında Ronaldo, 438 maç formasını giydiği Real Madrid'de 450 gol, 323 maçta Manchester United forması ile 136 gol, 134 maçta oynadığı Juventus ile 101 gol, 31 maçta Sporting Lizbon formasıyla 5 gol attı.

Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini 184 defa formasını giydiği Portekiz A Milli Futbol Takımı formasıyla kaydetti. Ronaldo, bu 115 gol ile dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda.

Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.

Ronaldo'nun futbol takımlarında attığı gol sayıları:

Takımlar    Maç    Gol
Portekiz A Milli Futbol Takımı    184    115
Real Madrid    438    450
Manchester United    323    136
Juventus    134    101
Sporting Lizbon    31    5
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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