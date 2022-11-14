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Ronaldo, Manchester United'da ihanete uğradığını düşünüyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'dan atılmaya çalışıldığını ve ihanete uğramış hissettiğini söyledi.
Ronaldo, Manchester United'da ihanete uğradığını düşünüyor

Ronaldo, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki "Piers Morgan Sansürsüz" programına katıldı.

37 yaşındaki golcü oyuncu, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını verdi.

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." dedi.

Kulübün, teknik direktör Alex Ferguson'ın ayrıldığı 2013'ten bu yana gelişim kaydedemediğini savunan Ronaldo, "Kendisi (Ferguson), kulübün hak ettiği doğrultuda ilerlemediğini herkesten iyi biliyor. Manchester United'ı ve taraftarlarını seviyorum. Taraftarlar her zaman benim yanımda oldu. Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu nedenle Manchester United'a geldim." ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından geçici olarak Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Ralf Rangnick için "Teknik direktör değilsen nasıl Manchester United'ın başına geçebilirsin? Daha önce adını bile duymamıştım." yorumunu yaptı.

Portekizli futbolcu, eski takım arkadaşı Wayne Rooney'e ilişkin ise "Benim hakkımda neden bu kadar kötü eleştiri yaptığını bilmiyorum. Muhtemelen aktif kariyerini noktaladığı, benim de üst seviyede oynamaya devam ettiğim içindir. Ondan daha iyi göründüğümü ise söylemeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Ronaldo, takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda oynadı ancak yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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