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Ronaldo'dan Türkiye maçı yorumu!

A Milli Takımımız karşısında varlık gösteremeyen Cristiano Ronaldo, Türkiye maçının ardından sosyal medyadan maçı değerlendirdi.
Ronaldo'dan Türkiye maçı yorumu!

Portekiz'in süper starı Cristiano Ronaldo, A Milli Takımımızın 3-1 kaybettiği maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ronaldo, henüz bir şey kazanmadıklarını belirterek Katar'a gitmek için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya Kupası yolunda ilk adım atıldı, henüz bir şey kazanmadık, hiçbir şey elde etmedik. Rakibimize saygı duyarak ve yeteneklerimize inanarak ciddi ve odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güç bizde, Katar'a gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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