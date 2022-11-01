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RTÜK üyeliğine seçilen Mete Hacıarifoğlu kimdir, nereli?

AK Parti ile İyi Parti arasında kontenjan tartışmasına neden olan RTÜK üyeliği seçimi yapıldı. Meclis’teki oylamada AK Parti kontenjanından aday gösterilen Mete Hacıarifoğlu RTÜK üyesi seçildi. RTÜK üyeliğine seçilen Mete Hacıarifoğlu kimdir, nereli?
RTÜK üyeliğine seçilen Mete Hacıarifoğlu kimdir, nereli?

AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın milletvekilliği ve AK Parti’den istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımında değişiklik yaşanınca AK Parti ile İyi Parti arasında RTÜK üyeliği kontenjanı tartışması başlamıştı. Tartışmalara Meclis Başkanlığı son noktayı koyarak, RTÜK üyeliği kontenjanının AK Parti’ye ait olduğunu açıklamıştı.

Bu netliğin ardından TBMM’de RTÜK’e üye seçimi yapıldı. RTÜK üyeliği için AK Parti kontenjanından aday gösterilen, Mete Hacıarifoğlu ve Batuhan Mumcu arasında TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Seçimde 252 milletvekili oy kullandı. Oyların 243'ünü alan Mete Hacıarifoğlu, RTÜK'ün yeni üyesi olarak seçildi. 5 oyun geçersiz sayıldığı oylamada, boş oy çıkmadı.

RTÜK üyeliğine seçilen Mete Hacıarifoğlu kimdir, nereli?

Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu, aslen Karabüklü. Polis memurluğu yapmış bir isim olan Hacıarifoğlu, uzun yıllardır RTÜK’te görev yapıyordu. 

Ağustos 1973'te Karabük'te doğdu. 1997 yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden, 2018 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK'te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı'nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK'e döndü; 2013'ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yaptı…
 

 

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