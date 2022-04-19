RTÜK uzman yardımcısı personel alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, 20 uzman yardımcısı personel alıyor.
Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlıyor ve 13 Mayıs 2022 Cuma günü sona eriyor.
Alımlar yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.
Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si, sözlü sınavın yüzde 35’i ve yabancı dil puanının yüzde 15’i esas alınarak belirlenecek.
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