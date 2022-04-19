RTÜK uzman yardımcısı personel alıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, 20 uzman yardımcısı personel alıyor. Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlıyor ve 13 Mayıs 2022 Cuma günü sona eriyor. Alımlar yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.