RTÜK'ten Kılıçdaroğlu'nun yalanını yayınlayan 4 kanala ceza

RTÜK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “ABD’deki vakfa para transferi” yalanını canlı yayınladığı için Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e ceza uyguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden ortaya attığı asılsız iddiaları yayınlayan 4 kanal için RTÜK kararı çıktı.

TÜRGEV ve ENSAR vakıflarının şikâyet başvuruların ardından haftalık olağan toplantısını yapan Üst Kurulun gündeminde Kılıçdaroğlu’nun iddialarını ekrana taşıyan televizyonlar vardı. Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına göre, birer eğitim ve kültür kuruluşu olan TÜRGEV ve ENSAR Vakfı yurt dışı bağlantılı usulsüz iş ve işlemler yapıyor ve bu faaliyetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatlandırıyordu.

Teyit edilmemiş bilgiler içeren, kişi ya da kuruluşları töhmet altında bırakan açıklamaları yayınlayan televizyonlar hakkında hazırlanan uzman raporlarını görüşen RTÜK, "Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan Ailesi üyelerine ait.", "Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar" şeklinde ifadeler yer alan konuşmaların yayınlanmasını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

Üst Kurul, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından sonra Halk TV yayınında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, gerçekliği kanıtlanmamış iddialarla ilgili olarak “…. halktan aldığı paraları götürüyor bir takım dinci vakıflara veriyor. Onlar da alıyor o parayı Amerika'ya kaçırıyorlar. Geleceklerini kurtarma derdindeler. Allah belanızı versin.” sözlerini de yayıncılık ilkelerinin ihlali olduğuna karar verdi.

RTÜK, Kılıçdaroğlu’nun doğruluğu kanıtlanmamış açıklamalarını izleyiciyle buluşturan 4 kuruluşunun, söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri, …Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz…” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber’e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Selçuk Tepeli’nin bardak fırlattığı anlar;

İZLEYİCİYE BARDAK FIRLATAN TEPELİ’YE CEZA

Üst Kurulun gündeminde FOX ekranında yaşanan ilginç olay da vardı. Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin bir basın mensubuna yakışmayacak şekilde izleyiciye bardak fırlatan tutumu Üst Kurul tarafından ele alındı.

RTÜK, söz konusu yayında Selçuk Tepeli'nin sarf ettiği "Geç abi, öbür habere geç. Gözünü seveyim ya. Geç abi, geç! Geç!" şeklindeki ifadelerin sonrasında önce elindeki kalemi daha sonra da masasında bulunan bardağı kameraya doğru fırlatmasının sunulan haberle bağdaşmayan bir tavır olduğuna karar verdi.

Üst Kurul, uzman raporunda geçen ‘geniş kitlelerin bilgi edinme kaynağı olan haber bülteni sunucularının ölçüsü kaçmış biçimde duygusal tepkiler vermesinin ve ekrandan izleyiciye ulaşırken ajitasyona kaçmasının izleyici üzerinde ikna ve etkileme gücünü misli ile artırabilmektedir.” tespitinden hareketle Tepeli’nin yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmetti.

RTÜK, Yasada yer alan "Yayın hizmetleri, …Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır…” hükmünü ihlal eden FOX’a üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

TELE 1’E İFTİRA YAPTIRIMI

Üst Kurul toplantısından TBMM’de seçilmiş Üyelerden oluşan RTÜK’ün aldığı kararları iftira ve hakaret unsurları ile aşağılayıcı dil kullanarak eleştiren Tele 1’e farklı bir yaptırım daha çıktı.

Üst Kurula ve RTÜK Üyelerine hakaret içeren sözlerle saldıran Tele 1 cezadan kurtulamadı.