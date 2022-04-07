RTÜK'ten Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen cezalara ilişkin açıklama

RTÜK Palandöken'de gerçekleşen ve yayın yasağı getirilen olayla ilgili Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen idari para cezalarının mahkemelerin verdiği, yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının "hiçe sayılmasına" ilişkin olduğunu bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen üst kurul toplantısında alınan müeyyide kararlarının bazı sosyal medya kullanıcıları ile bir takım basın ve yayın organları tarafından kamuoyuna farklı yansıtılarak, bazı RTÜK üyelerinin sosyal medyada "haksızca linç edildiği" belirtildi.

Palandöken'deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen yayın yasağını Halk TV'nin 7, KRT'nin 22 ve Tele1'in 3 kez ihlal ettiği bildirilen açıklamada, RTÜK'ün yasal görevinin mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamak olduğu anımsatıldı.

Alınan kararların içeriğinin bundan ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, üst kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun, yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılması, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle mücadele eden RTÜK'ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmaması istendi.