Rubik küpleri sanat eserine dönüştürüyor

Antalya'da yaşayan Burak Deveci (27), internetsiz kaldığı 2 haftada çözmeyi öğrendiği rubik küplerle portreler yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olan Burak Deveci, 2017 yılında, arkadaşında kalırken internetsiz 2 hafta geçirdi. Deveci, bu sırada sıkıntıdan evde bulduğu rubik küpü çözmeye çalıştı. Bir süre rubik küpleri çözen Deveci, lise yıllarından bu yana devam ettiği 'pixel art' tekniğiyle yaptığı çizimlerle bunları birleştirmeye karar verdi. Aldığı 520 küpün 5 rengini kullanarak, ünlülerin portrelerini yapmaya başlayan Deveci'nin çalışmaları büyük beğeni topladı.

ÖNCE YAPIYOR SONRA YIKIYOR

Bir portrenin çizimi, renklendirmesi, yapımı gibi süreçler için neredeyse 1 gününü harcayan Burak Deveci, küp sayısını artırabilirse daha güzel portreler ortaya çıkarmak istediğini söyledi. Bugüne kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven dahil birçok ismin portrelerini yapan Deveci, en son 23 Aralık'ta doğum günü olan Demet Akbağ'ın portresini yaptı. Deveci'nin portrelerin yapımında ve sonra yıkımında çektiği videolar, sosyal medyada da beğeni topluyor.

'YAPIM SÜRECİNDE GÖZLERİM BOZULUYOR'

Yapım aşamasında zaman zaman zorluk yaşadığını söyleyen Burak Deveci, "'Pixel art' üzerine işler yapıyorum. Bunu rubik küplerle birleştirip, ünlülerin portrelerini yapıyorum. 2017 yılında internetsiz kaldığım 2 hafta boyunca yapacak bir şey bulamayınca, sıkılıp başladım. Küpleri çözdükten sonra kendi alanımla birleştirebilirim, diye düşündüm. Sonuçta olabildiğini gördüm ve küp alıp yapmaya başladım. Tasarım süreci, video çekimi, kurgulaması gibi işlemler bir günümü alıyor. Yapım sürecinde yakından bakmaktan gözlerim bozuluyor ama bittikten sonra geri çekilip, bakınca çok mutlu oluyorum" dedi.

'FİYATLARI 40 BİN LİRAYI BULUYOR'

Güncel fiyatlarıyla küplerinin sayısını artıramadığını söyleyen Deveci, "Daha önce Cem Yılmaz, Ozan Güven, Kobe Bryant gibi birçok kişinin portresini yaptım. Şu an elimde 520 küp var. Tabi küp sayısı arttıkça portreler daha net ve güzel işler çıkar ama güncel fiyatlarıyla sayıyı artırmakta zorlanıyorum. Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış. Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak. Hem ülkemize bir katkı olsun hem de güzel bir anıt olsun isterim. 100 bin küpün boyutu 13 metreye 27 metre" diye konuştu.

Yaptığı eserlerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Burak Deveci, "Küplerde 6 renk var, ben 5 renk kullanarak bu portreleri yapıyorum. Şu an yaptığım performanslar ile para kazanıyorum ama tablo yapıp, satmak çok isterim ancak küp fiyatlarındaki artış nedeniyle çerçevelenmesi, gönderilmesi derken 40 bin lirayı bulabiliyor" dedi.