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Rus askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısıyla ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün, ülkeden çekilmeye başladığı açıklandı.
Rus askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle videokonferans yoluyla dün yaptığı görüşmede, "Kazakistan darbe girişimini atlattı" demiş, Rusya liderliğinde ülkeye gelen barış gücünün görev süresinin yakın bir zamanda sona ereceğini söylemişti.

TOKAYEV: BARIŞ GÜCÜ 10 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK

Tokayev 10 Ocak Salı günü de "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde ülkeye gelen barış güçcü misyonunu tamamlandı. Çekilme 2 gün içinde başlayacak ve en fazla 10 gün sürecek" demişti.

ÇEKİLME BAŞLADI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısıyla ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün, ülkeden çekilmeye başladığı açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA SOKAKLAR NEDEN KARIŞTI?

Kazakistan'da Ocak 2022'in başında akaryakıt fiyatlarındaki zamma karşı başlatılan protestolar, zam kararlarının geri çekilmesine rağmen durmamış ve polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bu kapsamda Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemiş ve ülkeye Rusya öncülüğünde yaklaşık 2 bin 500 barış gücü gelmişti.

Barış gücünün ülkeye gelmesi ve Tokayev'in orduya "uyarmadan ateş açın" emrini vermesiyle çoğu ilde eylemler bastırıldı. Ancak Almatı'da gösteriler ve çatışmalar zaman zaman şiddetlenerek devam ediyor.

Kazak yöneticiler yaptıkları açıklamalarda defalarca, barışçıl olarak başlayan gösterilerin zamanla ülkeyi karıştırmaya yöneldiğini belirtti.

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