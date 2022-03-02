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Rus borsalarında 1998'den beri bir ilk

Rus borsası 1998 yılından beri ilk kez 'olağanüstü koşullar' nedeniyle bu kadar uzun süre kapalı kaldı
Rus borsalarında 1998'den beri bir ilk

Rus Borsalarında işlemler 3. günde de durduruldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi rublede sert değer kaybına yol açmış, Moskova borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Borsa böylece 1998 yılının Ekim ayından beri olağanüstü durum nedeniyle ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ABD ve Avrupa'nın ülkeye yönelik sert yaptırımları devreye alması Rus varlıklarında sert kayıplara neden olmuştu.

Rusya'nın yurtdışı borsalarda işlem gören Rus şirketlerinin hisseleri de Pazartesi ve Salı günü sert düşüş kaydetmişti.

Rus hükümeti piyasaları desteklemek amacıyla Maliye Bakanlığı’na Ulusal Varlık Fonu’ndan 10 milyar dolar kaynak kullanarak Rus şirketlerde hisse satın alma talimatı verdi.

Bank Julius Baer Stratejisti Leonardo Pellandini 'alışılmış Rus finansal piyasalarının' sonuna gelindiğini belirterek "Rus borsası yabancı yatırımcılar için gittikçe daha 'yatırım yapılamaz' bir piyasa haline geliyor. Çünkü çok fazla belirsizlik var" değerlendirmesini yaptı.

Yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yaklaşık yarısı batılı ülkeler tarafından donduruldu. Rusya rezervlerinin yaklaşık yarısı Batı ülkelerinde bulunuyordu. Avrupa Birliği 7 Rus bankasını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkartma kararı aldı. Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, dün Rusya hisse senetleri için nasıl bir aksiyon alınacağı konusunda piyasa katılımcılarından geri bildirim aldığını açıkladı. Ülkenin endeksten çıkarılmasının 32 milyar dolarlık sermaye çıkışını tetikleyebileceği belirtiliyor. Benzer biçimde S&P Dow Jones, Rus şirketlerin hisselerinin endekslere eklenmeyeceğini belirtti. Açıklamada mevcut halka açık şirketlerin endekslerden çıkarılmayacağı da ifade edildi.

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