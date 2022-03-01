  • BIST 1.974,42
  • Altın 856.396
  • Dolar 13.8884
  • Euro 15.4995
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Rus büyükelçiden Rumlara tepki: Rus turistler tatil için Türkiye'ye yönelecek

Rusya, GKRY'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararına tepki göstererek Rus turistlerin yaz sezonunda Kıbrıs Rum kesimi yerine Türkiye'yi yöneleceğini belirtti.
Rus büyükelçiden Rumlara tepki: Rus turistler tatil için Türkiye'ye yönelecek

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, GKRY'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararına tepki göstererek bunun bir sonucu olacağını ve Rus turistlerin yaz sezonunda Kıbrıs Rum kesimi yerine Türkiye'yi yöneleceğini belirtti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rus Büyükelçi Osadchiy, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan kararın ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına ilişkin Rum medyasına açıklamalarda bulundu.

Rum kesiminin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasının bir sonucu olacağını kaydeden Osadchiy, GKRY ve diğer AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya yaptırımlarda ifade eden dolayı zarar göreceğini söyledi. Osadchiy, "Kıbrıs Rum kesimi, Rus turistlere nasıl ulaşacak? Onlar gelmeyecek. Nereye gidecekler? Türkiye'ye. Onlar paralarını orada harcayacak? Yaz sezonu geliyor. Siz Kıbrıs Rum kesimi hava sahasını Rus uçaklarına kapattınız mı? Kendi ayağınıza sıktınız." dedi.

Diğer AB ülkelerinin de kendi ayağına sıktığını söyleyen Osadchiy, "Avrupalılar doğal gazı, benzini ve buğdayı nereden temin edecekler?" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu'na 10 yıl 6 ay hapis01 Mart 2022 Salı 15:19
  • MSB'den 'Zeliha Nine' için başsağlığı mesajı01 Mart 2022 Salı 15:07
  • Ukrayna, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istiyor01 Mart 2022 Salı 14:55
  • Şehit Uzman Çavuş Sunal, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı01 Mart 2022 Salı 14:47
  • İngiltere Başbakanı Johnson: Putin Ukrayna'da barbarca taktikler kullanıyor01 Mart 2022 Salı 14:41
  • İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmadı01 Mart 2022 Salı 14:38
  • NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek01 Mart 2022 Salı 14:10
  • Ukrayna işgali ne zaman bitecek? Şoygu'dan çok kritik açıklama01 Mart 2022 Salı 13:48
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı01 Mart 2022 Salı 13:44
  • Ukrayna’da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı01 Mart 2022 Salı 13:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti