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Rus buz patenci Kamila Valieva'nın olimpiyat öncesinde dopingli olduğu anlaşıldı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Rus Olimpiyat Komitesi (ROK) adına yarışan Rus artistik buz pateni sporcusu Kamila Valieva'nın, oyunlar öncesinde dopingli olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Rus buz patenci Kamila Valieva'nın olimpiyat öncesinde dopingli olduğu anlaşıldı

Uluslararası Test Ajansı'ndan (ITA) yapılan açıklamada, 15 yaşındaki Kamila Valieva'nın Aralık 2021'de St. Petersburg şehrinde düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sırasında alınan numunesinde doping tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsveç'te Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) yetkilendirdiği laboratuvarda yapılan testte yasaklı bir metabolizma düzenleyici madde olan "trimetazidine"ye rastlandığı ifade edildi.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) test sonucunun bildirilmesinin ardından Valieva'yı geçici süreyle spordan men ettiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu tedbir gereği sporcunun 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, sporcuya, RUSADA'nın kararı uyarınca, olimpiyatlarda yarışamayacağı, antrenman veya antrenörlük yapamayacağı, hiçbir etkinliğe de katılamayacağını bildirildiği aktarıldı.

RUSADA Disiplin Komitesi geçici yasağı kaldırdı
ITA açıklamasında, doping bulgusunun olimpiyat öncesinde olması nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yetkisi olmadığının altını çizdi.

Sporcunun 9 Şubat'ta RUSADA'nın geçici kararına karşı RUSADA Disiplin Komitesi'nin temyizine başvurduğu ve komitenin kararı kaldırdığını bilgisini paylaşan ITA, IOC'nin ve ajansın karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını ve sporcunun 15 Şubat'taki müsabakası öncesinde karara varılmasını beklendiğini belirtti.

RUSADA Disiplin Komitesi'nin men kararını kaldırmasının ardından Valieva'nın Kış Olimpiyatları'nda yarışmasının önünde engel görünmüyor. Ancak kısa süre önce dopingli olduğu anlaşılan sporcunun müsabakalarda yer alması tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

Takım dalında ROK ekibine altın kazandırmıştı
Valieva'nın parçası olduğu ROK ekibi 7 Şubat'ta yapılan artistik buz pateni takımlar buz dansı serbest programda altın madalya kazanmıştı. 15 yaşındaki genç sporcu, zorlu "dörtlü atlayış" (quadruple jump) hareketini olimpiyatlarda gerçekleştiren ilk kadın sporcu olmuştu.

Doping olayı ve disiplin komitesinin kararı sonrası ROK ekibinin takım madalyasının geri alınıp alınmayacağı ve Valieva'nın diğer müsabakalarda katılımı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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