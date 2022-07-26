  • BIST 2.559,07
  • Altın 991.644
  • Dolar 17.8583
  • Euro 18.2725
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Rus devi duyurdu: Gaz akışı yarı yarıya düşecek

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım gaz boru hattındaki bir türbinin daha bakıma alınacağını duyurarak, Avrupa'ya gaz akışının 33 milyon metreküpe düşeceğini açıkladı.
Rus devi duyurdu: Gaz akışı yarı yarıya düşecek

Geçtiğimiz hafta bazı türbinlerdeki bakımların sona ermesiyle Avrupa'ya tekrar 67 milyon metreküp gaz sağlamaya başlayan Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni bakımlar nedeniyle gaz sevkiyatının yarı yarıya düşeceğini duyurdu.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, "Bakımlar öncesi revizyonlar arasındaki sürenin sona ermesiyle bağlantılı olarak Rostekhnadzor (Güvenlik Sertifikası) talimatlarına göre ve motorun teknik durumu dikkate alınarak, Gazprom, Portovaya CS'de başka bir Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor" denildi.

Açıklamada, 27 Temmuz sabahı 07.00'de başlayacak çalışmalar neticesinde Kuzey Akım'dan gaz sevkiyatının 67 milyon tondan 33 milyon tona düşeceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE YARI YARIYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada'ya gönderilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri önce Alman firmasına teslim etmemişti. Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada'ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşürülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonların gözü EYT düzenlemesinde! İşte olası formüller25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:17
  • Akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorin ne kadar?25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:10
  • MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi24 Temmuz 2022 Pazar 16:23
  • Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor24 Temmuz 2022 Pazar 14:00
  • Hataylı kadın girişimci tatilde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu24 Temmuz 2022 Pazar 13:59
  • Iğdır karpuzunda rekolte beklentisi 25 bin tonun üzerinde24 Temmuz 2022 Pazar 13:57
  • Bakan Varank: Türkiye mobilya sektöründe birinci ligde23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:25
  • Uzlaşma komisyonlarının ele alabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırları belirlendi23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:20
  • Twitter'ın geliri ikinci çeyrekte düştü23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:00
  • Tarımsal Kuraklık Yönetiminin çalışma esasları düzenlendi23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti