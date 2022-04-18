Rus gazetesi Türkiye'nin kriz anındaki duruşuna dikkati çekti

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerin yankıları sürüyor. Rusya'nın önde gelen yayın organlarından "Nezavisimaya Gazeta", İstanbul'daki görüşmelerin; Türkiye'nin Batı için önemini bir kez daha gösterdiğini yazdı.

Türkiye'nin Ukrayna'da çözüm için gösterdiği diplomatik çaba Rusya'da dikkatle takip ediliyor.

Rusya'nın en önde gelen gazetelerinden olan Nezavisimaya Gazeta, "İstanbul diyaloğu Batı'yı Türkiye'nin rolü konusunda yeniden düşünmeye zorluyor" başlıklı bir analiz-haber yayınladı.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI TAKİP EDİLİYOR

Haberde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki dengeli siyasetine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında özel bir ara buluculuk yaptığına işaret edildi.

Savaşın başından bu yana çözüm için çabalarını sürdüren Ankara'nın, bu pozisyonunu İstanbul zirvesi ile taçlandırdığı vurgulandı.

Avrupa'da hiçbir ülkenin Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye gibi önemli bir rol oynayamadığının altı çizildi.

ABD VE FRANSA FARKINDA

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" sözlerine atıf yapıldı. Türkiye'nin Batı hegemonyasındaki tek kutuplu bir dünya sistemini sorguladığına yer verildi. Bu durumun Batı tarafından dikkatle izlendiğine dikkat çekildi.

Washington ve Paris'in Türkiye'nin artan diplomatik etkisini fark ettiği belirtildi. Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un bu konuda somut adımlar atmaya başladığına yer verildi.

ABD Başkanı Biden'ın da Ankara ile istişare mekanizmalarını arttırdığına vurgu yapıldı.