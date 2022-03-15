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Rus hükümetinden 'gıda tedarikinde sorun yok' açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko 'Dünya sadece ABD ve Avrupa Birliği’nden ibaret değil. Rusya yeni pazarlara girerken yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapıyor.' dedi.
Rus hükümetinden 'gıda tedarikinde sorun yok' açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, ülkede herhangi bir ürünün tedarikinde sorun olmadığını, Türkiye dahil yabancı ülkelerden de çeşitli ürünlerin ithalatını artırdıklarını söyledi.

Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle ülkede bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceğine dair yorumları değerlendirdi.

Rusya’nın temel gıda ürünlerini ve ithalatını da artırdığına dikkati çeken Abramçenko, “Geleceğe yönelik alım yaparak talebi yapay bir şekilde artırmaya gerek yok. Dışarıdan gelen ekonomik baskı nedeniyle tedarik sorunu için herhangi bir ön koşul yoktur.” yorumunda bulundu.

Abramçenko, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus tarım sektörünün izole olmayacağını belirterek, “Dünya sadece ABD ve Avrupa Birliği’nden ibaret değil. Rusya yeni pazarlara girerken yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapıyor. Pazarı yeniden şekillendireceğiz ve karlı ticaret ilişkileri kuracağız, dost ülkelerle ortaklık ağını genişleteceğiz.” dedi.

Son 1,5 ayda Türkiye dahil çeşitli ülkelerden ithalatı artırdıklarına işaret eden Abramçenko, “1 Şubat’tan itibaren, Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan dahil 140 şirketten ithalat başlattık. Özellikle de süt ve et ürünleri, yem ve yem katkı maddeleri, balık ürünleri ve damızlık ürün tedarikleri söz konusudur.” ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki gıda piyasasında sorun yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

Buna göre hükümet, dün gece, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne de tahıl ihracatını geçici olarak yasaklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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