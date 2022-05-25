Rus rublesi, dolar karşısında son 4 yılın en yüksek seviyesinde

Ukrayna'nın işgali nedeniyle yaptırımlarla boğuşan Rusya'nın para birimi ruble yükselişini sürdürüyor. Rus rublesi dolar karşısında Mart 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ruble, dolar karşısında rallisini 5. günde de sürdürerek Mart 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın sermaye kontrollerini gevşetmeyi değerlendirdiğine dair haberlere rağmen para birimi bugün dolar karşısında yüzde 2 yükselişle 56 seviyelerinde seyrediyor.

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN PARA BİRİMİ

Ruble, Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların ülkeyi ekonomik darboğaza sokmasına rağmen dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 30 yükselerek en iyi performans gösteren para birimi oldu. Ancak ekonomistler toparlanmanın çok hızlı gerçekleştiğini ve bu değer kazancının bütçe gelirlerine darbe vuracağını, ihracatta rekabetçiliği de azaltacağını belirtiyor.

RUSYA SERMAYE KONTROLLERİNİ GEVŞETİYOR

Rus hükümeti yaptırımlar nedeniyle uygulamaya konan bazı sermaye kontrollerini gevşetiyor. Son olarak rubleyi korumak adına getirilen Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranı yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürüldü.