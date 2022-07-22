Rusya: Anlaşma bugün İstanbul'da imzalanacak

Kremlin'den yapılan açıklamada; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye'de olduğu, Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde dağıtılması için Ukrayna ile İstanbul'da bir anlaşma imzalanacağı belirtildi.

Rus işgalinin başında Kiev ile Moskova'yı Antalya'da ilk kez bir araya getirip daha sonra İstanbul görüşmelerinin başlamasına ön ayak olan Ankara, tahıl krizinin çözümünde de elini taşın altına koydu.

RUSYA: ANLAŞMA BUGÜN İMZALANACAK

Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başlatılan görüşmelerde sona gelindi. Kremlin'den yapılan açıklamada; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye'de olduğu, Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde dağıtılması için Ukrayna ile İstanbul'da bir anlaşma imzalanacağı belirtildi:

"Savunma Bakanımız Şoygu Türkiye'de. Bugün İstanbul'da tahıl konusunda imzaların atılmasına hazırlanılıyor."

İMZALAR 16.30'DA ATILACAK

Bugün saat 16.30'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında Karadeniz limanlarından Ukrayna'nın tahılının sevkiyatının yapılması için anlaşma imzalanması planlanıyor. Ukrayna tarafından görüşmede Altyapı Bakanı Aleksandr Kurbakov yer alacak. İmza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek. İmza törenine; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılım gösterecek.

"TAHIL KORİDORUNDA BU HAFTA MUTABAKATI İMZALAMAK İSTİYORUZ"

Bu haftanın başında İran'a giden ve Astana Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, tahıl koridoruyla ilgili soruya, "Şu anda bizim rolümüz, ev sahibiyiz. Ev sahibi sıfatıyla bir arabuluculuğumuz var. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı konusunda uzun süredir yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu konuyu Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yle müteaddit kereler görüştüm. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız da kendi muhatapları nezdinde görüşmeler yürüttü. Neticede geçen hafta İstanbul'da yapılan teknik toplantıda BM planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulamaya başlamasını temenni ediyoruz. Süreç İstanbul'da kurulacak bir koordinasyon merkezinden yürütülecek. Burada ülkemizin yanı sıra, Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililer bulunacak. İlgili tüm tarafların güvenini haiz olan ülkemiz, kurumlararası bir yaklaşımla sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli eşgüdümü yapacak. Küresel gıda güvenliği bakımından kritik önem arz eden bu hassas süreci nihayete erdirmek için yoğun gayretlerimiz devam ediyor" şeklinde yanıt vermişti.