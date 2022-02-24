Rusya Devlet Başkanı Putin Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

Putin, Ukrayna halkına da seslendi

Rusya'nın askeri operasyonunun Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu belirten Putin, Ukrayna vatandaşlarına ayrıca seslenerek, "Bugünkü olaylar Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır." dedi.

Eylemlerinin kendilerine yöneltilen tehditlere ve bugün meydana gelenden daha büyük bir felakete karşı kendilerini savunmak olduğunu kaydeden Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, bu trajik sayfayı bir an önce çevirmek ve birlikte ilerlemek, kimsenin işlerimize, ilişkilerimize müdahale etmesine izin vermemek, ilişkilerimizi birlikte bağımsız olarak inşa etmek için bunu anlamanızı ve iş birliğine davet ediyorum." diye konuştu.

Ukrayna ordusuna "silah bırak" çağrısı

Ukrayna ordusuna da çağrıda bulunan Putin, askerlerin Kiev'in emirlerini yerine getirmemesini istedi.

Ukrayna askerlerinin "Ukrayna'yı yağmalayan ve bu insanlarla alay eden halk karşıtı cuntaya değil, halkına bağlılık yemini ettiklerini" kaydeden Putin, "Onun emirlerine uymayın! Derhal silahlarınızı bırakıp evinize gitmenizi rica ediyorum. Ukrayna ordusunun bu şartı yerine getiren tüm askerleri, savaş bölgesinden serbestçe ayrılabilecek ve ailelerinin yanına dönebilecekler." dedi.

Rusya'nın nükleer güç sahibi olduğu vurgusu

Putin, olası kan dökülmesinin tüm sorumluluğunun tamamen Ukrayna yönetiminin olacağını ifade ederek, "Askeri alana gelince, modern Rusya, SSCB'nin çöküşünden ve nükleer potansiyelinin önemli bir bölümünü kaybettikten sonra bile bugün en güçlü nükleer güçlerden biridir. Ayrıca, en son silah türleri bakımından bir dizi alanda belirli avantajları vardır. Bu bağlamda, Rusya'ya doğrudan bir saldırının potansiyel bir saldırgan için yenilgiye ve korkunç sonuçlara yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Ulusların kendi kaderini tayin hakkını hatırlatan Putin, ne SSCB'nin kuruluşu sırasında ne de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modern Ukrayna'nın bir parçası olan belirli bölgelerde yaşayan insanlara, hiç kimsenin hayatlarını nasıl düzenlemek istediklerinin sorulmadığını dile getiren Putin, "Özgürlük politikamızın merkezindedir. Bu herkesin kendi geleceğini ve çocuklarının geleceğini bağımsız olarak belirleme özgürlüğüyle ilgilidir. Ve bu hakkını, seçme hakkını, günümüz Ukrayna topraklarında yaşayan tüm halklar tarafından kullanılabileceğini önemli görüyoruz." şeklinde konuştu.

Putin, NATO'nun doğuya doğru genişleyerek ve askeri altyapısını Rusya sınırlarına yaklaştırarak tehditler oluşturduğunu vurgulayarak, "Batı'da sorumsuz politikacılar tarafından ülkemizle ilgili olarak her yıl adım adım, kabaca yaratılan bu temel tehditler, yani NATO'nun genişlemesi bizde özel endişeye neden oluyor." dedi.

Rusya'nın 30 yıldır NATO ile eşit ve bölünmez güvenliği sağlamak için müzakere etmeye çalıştığını, ancak buna karşılık olarak alaycı bir aldatma veya şantajla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Putin, "Askeri makine hareket ediyor, sınırlarımıza çok yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Batı bloğunun bir "yalanlar imparatorluğu" olduğunu aktaran Putin, "Amerikalı politikacılar, siyaset bilimciler ve gazeteciler, son yıllarda ABD'de gerçek bir yalan imparatorluğunun yaratıldığı gerçeği hakkında kendileri yazıyor ve konuşuyorlar. Buna katılmamak zor." dedi.

"SSCB'nin çökmesi bugün bizim için iyi bir ders"

Sovyetler Birliği'nin 80'lerin sonlarında zayıfladığını ve ardından tamamen çöktüğünü hatırlatan Putin, "O zaman meydana gelen olayların seyri bugün de bizim için iyi bir ders." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.