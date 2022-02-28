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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avustralya'ya girişi yasaklandı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avustralya'ya girişi yasaklandı

Başbakan Morrison, Başbakanlığının resmi internet sayfasından, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik uygulamaya giren yaptırımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ağır şekilde ihlal ettiğini belirten Morrison, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü korkunç ve haksız savaştan sorumlu tutuyoruz. Avustralya'nın uygulayacağı mali yaptırımlar ve seyahat yasakları, Rusya Devlet Başkanı (Putin), Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Başbakan Mihail Mişustin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev için gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi." ifadelerine yer verdi.

Rus yetkililerin yanı sıra Belaruslu bazı kişi ve kurumların da yaptırım kapsamına alındığını duyuran Morrison, "Rusya'nın, Belarus'tan saldırılar başlatmasına izin vererek Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin de dahil olmak üzere 13 Belaruslu kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladık." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar çerçevesinde şahısların yanı sıra Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemler de uygulamaya girmiş durumda.

Yaptırımlar ayrıca, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak, Rus ticaret ve yatırım akışlarını kesintiye uğratıp Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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