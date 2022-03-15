Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." dedi.
Lavrov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." dedi.
Lavrov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.