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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,  “Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.” diye konuştu.

Lavrov konuşmasına şöyle devam etti:

“Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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