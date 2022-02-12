  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya -1 °C
»

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı ülkeler yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı kısa süre içerisinde işgal edeceğine yönelik iddialarına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı ülkeler yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 sonu ile 2022’nin başı itibarıyla, dünya kamuoyunu Rusya’nın işgal hazırlığında olduğuna ikna etmek için bir medya kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu medya kampanyası çerçevesinde, çok sayıda sahte yayınların kullanıldığına işaret edilen açıklamada, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Batı'nın jeopolitik emellerinin ve Ukrayna topraklarındaki askeri yapılanmasının haklı çıkarılması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Batılı yetkililerin ve medyasının, kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.” denildi.

Telefon görüşmesi planlanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesini ABD tarafının istediğini belirterek, Moskova zamanı ile 12 Şubat'ta akşam saatlerinde görüşmenin planlandığını ifade etti.

Peskov, aynı gün Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi planladığını aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 8 Şubat’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmiş, Macron ertesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Macron’un Ukrayna ziyaretinden sonra Putin ile telefon görüşmesi yapması planlanıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12 Şubat 2022 Cumartesi 12:12
  • İki ülke daha çağrı yaptı: Derhal terk edin!12 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak12 Şubat 2022 Cumartesi 11:30
  • Hindistan başörtüsü yasaklarının 'iç mesele' olduğunu iddia etti12 Şubat 2022 Cumartesi 10:58
  • İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: 4 işçi tuvalette zehirlenerek öldü12 Şubat 2022 Cumartesi 10:30
  • Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi12 Şubat 2022 Cumartesi 10:20
  • ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor12 Şubat 2022 Cumartesi 10:01
  • Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu12 Şubat 2022 Cumartesi 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Şubat 2022 Cumartesi 08:13
  • Falyalı'nın öldürülmesi: Mustafa Söylemez'ın avukatı açıklama yaptı11 Şubat 2022 Cuma 20:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti