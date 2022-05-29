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Rusya: Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait büyük bir cephanelik ile Su-25 uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Dnipro bölgesinde Krıvıy Rih'te büyük bir cephanelik ile Novogrigorovka yakınlarında Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.
Rusya: Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait büyük bir cephanelik ile Su-25 uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,  yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da taarruzlarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, "Rusya hava ve uzay kuvvetleri, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro bölgesindeki Krıvıy Rih'teki işletmelerden birinin depo sahasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir büyük cephaneliği yok etti." ifadelerini kullandı.

Bir gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 3 komuta merkezi, 25 askeri alan ve 2 topçu bataryasının vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, ayrıca Donetsk’te Nikolayevka yerleşim birimi yakınında Osa-AKM hava savunma füze sistemi, Harkiv bölgesinde Boguslavka yerleşim biriminde telsiz istasyonu, Donetsk bölgesinde Krasnogorovka, Pokrovskoye yerleşim biriminde, Luhansk bölgesinde Severedonetsk yerleşim biriminde ve Harkiv bölgesinde Bezrukov yerleşim biriminde 5 mühimmat deposunun imha edildiğini aktardı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 2 komuta merkezi, 53 askeri alanı vurduğunu belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 300'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün ve 50 kadar askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rus hava savunma füze sistemlerinin Dnipro bölgesinde Novogrigorovka yerleşim birimi yakınlarında havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25 savaş uçağını vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Harkiv, Dnipro, Donetsk bölgelerinde 4 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 62 komuta merkezi, 596 askeri alanı, 52 topçu bataryasını ve Ukraynalı milliyetçi güçlerin pozisyonlarını ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 183 uçak, 128 helikopter, 1049 insansız hava aracı, 325 hava savunma füze sistemi, 3 bin 309 tank ve zırhlı araç, 447 çok namlulu roketatar, 1722 obüs ve havan topu, 3 bin 270 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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