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Rusya Dnipropetrovsk'i vurdu: 23 ölü, 22 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinin çeşitli noktalarını hedef alması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Rusya Dnipropetrovsk'i vurdu: 23 ölü, 22 yaralı

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki son saldırılarına ilişkin açıklama yapan Dnipropetrovsk Valisi Valentyn Reznichenko, "Nikopol kentinde, Rus ordusu tarafından 13 kişi öldürüldü ve 11 kişi yaralandı. Düşman, bölgeyi 2 kez Grad MLRS çok namlulu roketatarlar ile vurdu. Ayrıca 80 roketatar fırlatıldı. İnsanlar evlerinde uyurken, düşman kasıtlı ve sinsi bir saldırı gerçekleştirdi. Marhanets ve Myrove ateş altında. Marhanka'da 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA BİNA VURULDU

Kentteki çok sayıda binanın hedef alındığını da söyleyen Reznichenko, "20'den fazla apartman, bir idari hizmet merkezi, bir kültür merkezi, bir yurt, 2 okul, belediye meclis binası ve birçok yapı tahrip edildi. Elektrik hatları arızalı. Marhanets halkının çoğuna elektrik sağlanamıyor. Acil durum ekipleri çalışıyor" dedi.

Rus ordusunun 4 Ağustos'ta Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine yönelik saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü çocuk 4 kişi yaralanmıştı.

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