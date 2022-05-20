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Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti

Finlandiya devlet doğal gaz şirketi Gasum, Rusya'nın 21 Mayıs'ta (yarın) Finlandiya'ya gaz akışını Moskova saatiyle 07.00'de keseceğini duyurdu.
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmasının ardından Rusya'dan ilk ağır darbe geldi.

Finlandiya devlet doğal gaz şirketi Gasum, Rusya'nın 21 Mayıs'ta gaz akışını keseceğini duyurdu.

Gasum'dan yapılan açıklamada; "20 Mayıs Cuma günü Gazprom Export, Gasum'la imzalanan tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya sağladığı doğal gaz tedarikini, 21 Mayıs Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te keseceğini bildirdi" denildi.

Şirket, "Baltic Connector" boru hattı aracılığıyla Finlandiya'ya diğer kaynaklardan gaz tedarik etmeye devam edeceğini kaydetti.

ELEKTİRİĞİ DE KESMİŞLERDİ

Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararının ardından Rus elektrik ve dağıtım şirketi Inter RAO, Finlandiya'ya elektrik tedarikini askıya aldığını açıklamıştı.

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