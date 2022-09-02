  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.434
  • Dolar 18.213
  • Euro 18.1329
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Rusya hattı kesti! Gaz akışı durdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattındaki arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı.
Rusya hattı kesti! Gaz akışı durdu

GİRİŞ 02.09.2022 21:05 GÜNCELLEME 02.09.2022 21:06

 

Rusya, Avrupa’ya en çok gaz gönderilen hattı tamamen kesti. Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen arıza nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

'SIZINTI TESPİT EDİLDİ'

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, yağ sızıntısı nedeniyle türbinlerin bakımlarının ancak Kanada'daki fabrikada mümkün olduğunu söyleyerek, "Bugün Siemens'in gaz kompresör ünitelerinin bakımlarını gerçekleştirme fırsatı neredeyse hiç yok. Bu sorun ancak Kanada'daki fabrikada çözülebilir" dedi.

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtildi. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti02 Eylül 2022 Cuma 14:32
  • Cebelitarık Boğazı'nda korkulan oldu: Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı02 Eylül 2022 Cuma 14:03
  • Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok02 Eylül 2022 Cuma 14:02
  • 'Perili Köşk' 449 milyon liraya icradan satıldı02 Eylül 2022 Cuma 13:42
  • İçişleri Bakanlığından 81 ile 'çakar' genelgesi02 Eylül 2022 Cuma 13:20
  • Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı02 Eylül 2022 Cuma 12:36
  • Bakan Muş'tan ikinci el otomobil açıklaması!02 Eylül 2022 Cuma 12:05
  • Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Adayı alacak02 Eylül 2022 Cuma 11:38
  • Çankaya Lodumu’da icradan satılık ofis02 Eylül 2022 Cuma 11:32
  • Ayaş Ayan Konağı restore ediliyor02 Eylül 2022 Cuma 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti