Rusya hattı kesti! Gaz akışı durdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattındaki arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı.

GİRİŞ 02.09.2022 21:05 GÜNCELLEME 02.09.2022 21:06

Rusya, Avrupa’ya en çok gaz gönderilen hattı tamamen kesti. Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen arıza nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.



'SIZINTI TESPİT EDİLDİ'



Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, yağ sızıntısı nedeniyle türbinlerin bakımlarının ancak Kanada'daki fabrikada mümkün olduğunu söyleyerek, "Bugün Siemens'in gaz kompresör ünitelerinin bakımlarını gerçekleştirme fırsatı neredeyse hiç yok. Bu sorun ancak Kanada'daki fabrikada çözülebilir" dedi.



Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtildi. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermedi.