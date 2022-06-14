  • BIST 2.518,14
  • Altın 1014.638
  • Dolar 17.2502
  • Euro 18.0836
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Rusya, Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi oldu

Rusya, Suudi Arabistan'ı geçerek Hindistan'ın, Irak'tan sonraki en büyük ikinci petrol tedarikçisi haline geldi.
Rusya, Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi oldu

The Times of India'da yer alan habere göre, Hindistan, mayısta bütün petrol ithalatının yüzde 16'sından fazlasına tekabül eden yaklaşık 25 milyon varil Rus petrolü satın aldı.

Ülkenin satın aldığı Rus menşeli ham petrolün, 2021 ve 2022'nin ilk çeyreğinde deniz yoluyla taşınan toplam ithalatındaki oranı yüzde 1'in altındayken, nisanda ilk kez yüzde 5'e ulaştı.

Irak geçen ay Hindistan'ın en büyük tedarikçisi olma konumunu korurken, Suudi Arabistan, Rusya'nın gerisine düşerek üçüncü sıraya yerleşti.

Rusya'dan ucuz ham petrol
Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithal eden ülkesi Hindistan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Rusya'dan ham petrol alımını savunuyor.

Petrol Bakanlığı geçen ay Rusya'dan alınan enerjinin Hindistan'ın toplam tüketimine kıyasla cüzi miktarda kaldığını açıklamıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli yaptırımlara maruz kalan Rus ham petrolüne olan ilgi azaldı.

Hindistan küresel enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde enerji ihtiyacını karşılamak için ucuz Rus petrolünden yararlanma yoluna gidiyor.

Ülke, varil başına 30 dolara yaklaşan indirimle Rus petrolü satın alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dünya şampiyonu Fransa, 4. maçında da galibiyetle tanışamadı14 Haziran 2022 Salı 09:32
  • Altında gözler Fed'e çevrildi14 Haziran 2022 Salı 09:30
  • Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız14 Haziran 2022 Salı 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Haziran 2022 Salı 09:28
  • Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon14 Haziran 2022 Salı 09:26
  • Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı14 Haziran 2022 Salı 09:21
  • Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de14 Haziran 2022 Salı 09:21
  • İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak14 Haziran 2022 Salı 09:20
  • Dünya'da yapabilen ülke sayısı çok az! Turksat 5B bugün açılıyor14 Haziran 2022 Salı 09:20
  • Meclis Başkanı Şentop: Polise saldıran vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı14 Haziran 2022 Salı 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti