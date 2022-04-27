  • BIST 2.427,18
  • Altın 903.485
  • Dolar 14.8036
  • Euro 15.7322
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Rusya, iki ülkeye gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.
Rusya, iki ülkeye gaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.

Şirketlere, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülkenin doğal gaz sevkiyatında transit ülke oldukları, transit gazdan kullanmaları halinde söz konusu miktarın transit sevkiyatından düşüleceği belirtildi.

Polonya: Tüm risklere hazırız
Gazprom ile Polonya arasındaki uzun vadeli doğal gaz sözleşmesi 1 Ekim'de sona eriyordu ve Polonyalı yetkililer anlaşmanın uzatılmayacağını bildirmişti.

Polonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, ülkenin Rusya'ya doğal gaz için rubleyle ödeme yapmayacağı ve ilgili tüm risklere hazır olduğu kaydedilmişti.

Polonya'nın Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 40 düzeyindeyken, ülke bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç gazına ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine güveniyor.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Polonya'daki yer altı depolama tesisindeki hacimler de hızla artarak yüzde 75'i aşan doluluk seviyesine ulaşmıştı.

Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesinde
Bulgaristan hükümetinden dün yapılan açıklamada da Rus gazına alternatif tedariklerin garanti altına alındığı ve ülkedeki tüketime ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı belirtilmişti.

Ancak Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesindeki Bulgaristan, geçen yıl Rusya'dan 3,3 milyar metreküp doğal gaz ithal etmişti.

Bulgaristanlı yetkililer, Rusya ile bu yılın sonunda sona erecek uzun vadeli sözleşmeyi yenilemeyi planlamadıklarını açıklamışlardı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandr Nikolov, komşusu Türkiye ve Yunanistan'dan LNG ve Azerbaycan'dan boru hattı sevkiyatlarını artırmayı planladıklarını söylemişti.

Rusya'nın doğal gazda yeni rubleyle ödeme sistemi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz eşya ihracatı yılın ilk 3 ayında yüzde 6 arttı26 Nisan 2022 Salı 14:24
  • CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, enerji rekorunu kırdı26 Nisan 2022 Salı 13:25
  • Bakan Nebati: Turizmde hedefimizi geçeceğimize inanıyorum26 Nisan 2022 Salı 13:25
  • Motorlu kara taşıtları 2020'de 300,6 milyar kilometre yol katetti26 Nisan 2022 Salı 11:01
  • Borsa güne yükselişle başladı26 Nisan 2022 Salı 10:14
  • Dolarda son durum26 Nisan 2022 Salı 09:33
  • Altın yine kritik eşiğin üzerinde26 Nisan 2022 Salı 09:32
  • Küresel piyasalar yön arayışında26 Nisan 2022 Salı 09:30
  • İlk çeyrekte ihraç edilen 100 araçtan 52'si Kocaeli'den25 Nisan 2022 Pazartesi 13:57
  • İşsizlik ödemeleri bayram öncesi yapılacak25 Nisan 2022 Pazartesi 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti