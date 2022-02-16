Rusya, ilhak edilen Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı

Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım'daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı.
Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi.
Dün, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıklarını bildirmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.