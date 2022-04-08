  • BIST 2.377,90
  • Altın 916.348
  • Dolar 14.7498
  • Euro 16.0449
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti.
Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü

Rusya Merkez Bankası'ndan kritik bir faiz indirim kararı geldi. Banka politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti. Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti.

Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Rusya Merkez Bankası'nın takvimde yer alan toplantısından saatler önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut başkan Nabiullina'yı yeniden aday göstermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Rusya rezerv kullanımının kısıtlanması başta olmak üzere birçok ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalırken, Rusya Merkez Bankası da kambiyo kontrolü olmak üzere birçok önlem açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor08 Nisan 2022 Cuma 09:34
  • Akaryakıt fiyatları için yeni hamle Japonya'dan geldi08 Nisan 2022 Cuma 09:28
  • Dolarda son durum08 Nisan 2022 Cuma 09:26
  • Avrupa'nın LNG yatırımları için 5 yıldan fazla süreye ihtiyacı var07 Nisan 2022 Perşembe 16:11
  • Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı07 Nisan 2022 Perşembe 16:10
  • 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı07 Nisan 2022 Perşembe 16:05
  • Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı07 Nisan 2022 Perşembe 15:51
  • Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretimi tamamlandı07 Nisan 2022 Perşembe 14:20
  • Türk somonu İspanya'daki fuarda tanıtılacak07 Nisan 2022 Perşembe 13:02
  • Otomotiv sektörü martta 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı07 Nisan 2022 Perşembe 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti