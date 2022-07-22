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Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'e düşürdü

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirdi.
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'e düşürdü

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun faiz oranını düşürme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, kararla birlikte daha önce yüzde 9,5 olan politika faizinin yüzde 8'e indirildiği belirtildi. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesi yönündeydi.

Mevcut tüketici fiyat artış oranlarının düşük kalmasının, yıllık enflasyonun daha da yavaşlamasına katkıda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, son dönemde hanehalkı ve işletmelerin enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde azalarak 2021 ilkbahar dönemi seviyelerine gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, işletme faaliyetlerindeki düşüşün Rusya Merkez Bankası'nın haziran ayındaki beklentisinden daha yavaş gerçekleştiğine işaret edildi.

Rusya Merkez Bankası'nın 2022'nin ikinci yarısında faiz indirimi gerekliliğini değerlendireceği belirtilen açıklamada, yıllık enflasyonun 2022'de yüzde 12 ile yüzde 15 arasında gerçeklemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Banka, 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 11'e çekmişti. Banka, 10 Haziran'da ise politika faizini yüzde 9,5'e indirmişti.

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