  • BIST 2.467,93
  • Altın 905.427
  • Dolar 14.7716
  • Euro 15.8416
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 26 °C
»

Rusya: S-500'ün seri üretimine başlandı

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, Rus S-500 (Prometheus) füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını söyledi.
Rusya: S-500'ün seri üretimine başlandı

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, Natsionalnaya Oborona dergisine verdiği röportajda; "Şu anda en son yerli bilim ve teknoloji imkanları kullanılarak S-500 sisteminin seri üretimi organize edilmiş durumda" dedi.

S-500'ün muharebe becerilerinin daha önce geliştirilmiş hava savunma sistemlerinden üstün olduğunu belirten Novikov, bu sistemin Rusya'nın hava savunmasının temelini oluşturabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Novikov, S-500'ün devletin savunma alanındaki siparişleri çerçevesinde belirlenecek süre içerisinde ordunun elinde olacağını ekledi.

Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500'ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Varank, Güneş sistemini tartışan gençlerle buluştu25 Nisan 2022 Pazartesi 13:31
  • Rusya: S-500'ün seri üretimine başlandı25 Nisan 2022 Pazartesi 13:29
  • Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Lone Pine Anıtı’nda anma töreni düzenlendi25 Nisan 2022 Pazartesi 13:20
  • Toprağa dökülen müsilaj tartışması25 Nisan 2022 Pazartesi 13:06
  • Kuvvetli rüzgarda caminin çatısının uçma anı kamerada25 Nisan 2022 Pazartesi 12:57
  • Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama25 Nisan 2022 Pazartesi 12:56
  • Şanlıurfa’da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı; zabıtaya soruşturma25 Nisan 2022 Pazartesi 12:55
  • Van'da kaçak göçmenlerin kaldığı metruk evler yıkıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 12:53
  • 30 kişinin 'kız' kavgası25 Nisan 2022 Pazartesi 12:53
  • Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu25 Nisan 2022 Pazartesi 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti