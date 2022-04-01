Rusya: Şartlar oluşursa doğal gazda ruble kararı iptal edilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gerekli şartların oluşması halinde Rus gazında rubleyle ödeme sisteminin iptal edilebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesini değerlendirdi.

ÇOK KATI BİR DURUM YOK

Bugün itibarıyla rubleyle ödeme yapılmaması halinde Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını hemen kesmeyeceğini dile getiren Peskov, "Şu anda devam eden teslimatların ödemesinin bugün değil, bu ayın ikinci yarısında hatta mayıs başında yapılması gerekiyor." dedi.

Peskov, Rus gazının satışında rubleyle ödeme sisteminin gelecekte iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya, "Elbette, çok katı bir durum yok, şartlar oluşursa olabilir ancak şu anki durumda bizim için en çok tercih edilen ve en güvenilir seçenek ruble." yanıtını verdi.

GAZPROM, GAZPROM GERMANİA GMBH ŞİRKETİNDEKİ VARLIĞINI SONLANDIRDI

Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania GmbH şirketindeki tüm varlığını sonlandırdığını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Gazprom Germania GmbH'taki katılımını sonlandırdığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkedeki Gazprom'un iştiraklerini ulusallaştıracağı iddiasına ise tepki göstererek, "Elbette böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.