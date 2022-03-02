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Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrini ele geçirdiklerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini ele geçirdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrini ele geçirdiklerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna saldırısındaki güncel duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da 1502 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Kiev'deki TV kulesi etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını kaydederek, "Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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