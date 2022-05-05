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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya ait Su-24, Su-27 ve Su-25 model 3 savaş uçağını düşürdüklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da taarruzları sürdürdüklerini belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kirovograd bölgesinde Kanatovo askeri havaalanındaki havacılık teçhizatı, Mıkolayiv şehrinde mühimmat deposu ve Mıkolayiv bölgesinde Jovtnevoye civarında Ukrayna askeri teknik araçlarına yakıt sağlayan depo yok edildi." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 17. Tank Tugayı’nın ileri komutanlığı, birliklerin ve askeri araçların toplandığı 4 alan, Kramatorsk bölgesindeki askeri havaalanındaki 2 askeri teknik araç deposunun da vurulduğunu belirtti.

Rus hava muharebe taktik birlikleri ve hava kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna birliklerinin ve askeri araçlarının toplandığı 93 bölgeyi imha ettiğini aktaran Konaşenkov, füze birliklerinin 2 komuta merkezi, topçu birliklerinin de 2 füze fırlatma sistemi ile Toçka-U füzesi taşıyan nakliye aracını vurduğunu, 403 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını dile getirdi.

Konaşenkov, Rus hava savunma sisteminin Ukrayna hava kuvvetlerine ait Zmeiniy (Yılan) Adası civarında bir adet Su-24, Herson bölgesindeki İngulets yerleşim birimi etrafında bir adet Su-27 ve Dnipro bölgesindeki Koşevoye yerleşim birimi civarında bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü söyleyerek, Donetsk, Lugansk, Herson, Harkiv bölgelerinde de 14 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 149 uçak, 112 helikopter, 726 insansız hava aracı, 288 hava savunma füze sistemi, 2 bin 834 tank ve zırhlı araç, 325 çok namlulu roketatar, 1306 obüs ve havan topu, 2 bin 646 özel askeri araç imha edildi.” ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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