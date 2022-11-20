  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Rusya, Suriye hava sahasını Türkiye'ye açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ve YPG'ye karşı başlattığı büyük operasyonda Suriye hava sahasını da kullandığı öğrenildi.
Rusya, Suriye hava sahasını Türkiye'ye açtı

İstanbul'un en yoğun bölgeleri arasında yer alan İstiklal Caddesi'nde terör örgütü YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.

Terör örgütü PKK ve YPG'ye karşı Suriye ve Irak'ta büyük bir operasyon başladı.
Suriye hava sahası Türkiye'ye açıldı

Havadan ve karadan örgüte ait noktalar tek tek havaya uçuruldu. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği askeri harekatın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre; Rusya'nın kontrolünde olan Suriye hava sahası Türk jetlerine açıldı.

Suriye hava sahasını kullanan Türk jetleri ve SİHA'lar terör örgütünün üzerine bomba yağdırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı19 Kasım 2022 Cumartesi 10:15
  • İçişleri Bakanı Soylu: 14 eve baskın düzenledik19 Kasım 2022 Cumartesi 10:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü19 Kasım 2022 Cumartesi 10:12
  • ABD'den bölgedeki müttefiklerine 'uyarı' gibi iddia: Türkiye operasyon başlatacak19 Kasım 2022 Cumartesi 10:07
  • İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem19 Kasım 2022 Cumartesi 09:00
  • Manisa'da 2 bin 384 tarihi eser ele geçirildi18 Kasım 2022 Cuma 15:25
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.18 Kasım 2022 Cuma 14:46
  • Bakan Soylu açıkladı: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi18 Kasım 2022 Cuma 14:10
  • Terörist kadının Taksim'e gelişi ve saldırı öncesi alışverişi kamerada18 Kasım 2022 Cuma 13:52
  • Van'da 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı18 Kasım 2022 Cuma 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti