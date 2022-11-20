Rusya, Suriye hava sahasını Türkiye'ye açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ve YPG'ye karşı başlattığı büyük operasyonda Suriye hava sahasını da kullandığı öğrenildi.

İstanbul'un en yoğun bölgeleri arasında yer alan İstiklal Caddesi'nde terör örgütü YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.

Terör örgütü PKK ve YPG'ye karşı Suriye ve Irak'ta büyük bir operasyon başladı.

Suriye hava sahası Türkiye'ye açıldı

Havadan ve karadan örgüte ait noktalar tek tek havaya uçuruldu. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği askeri harekatın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre; Rusya'nın kontrolünde olan Suriye hava sahası Türk jetlerine açıldı.

Suriye hava sahasını kullanan Türk jetleri ve SİHA'lar terör örgütünün üzerine bomba yağdırdı.