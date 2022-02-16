  • BIST 2.053,14
  • Altın 806.19832
  • Dolar 13.6196
  • Euro 15.4958
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası düşüşe geçti.
Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yüzde 15 geriledi.

Dün 83,60 avroya kadar yükselen mart vadeli doğal gaz kontratları, günü 80,77 avro seviyesinde tamamladı. Doğal gaz fiyatı, bugün dünün kapanışına göre yüzde 15 düşüşle 68,50 avrodan işlem gördü.

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Rusya ise gazını kıtaya ağırlıklı olarak Belarus ve Polonya üzerinden geçen Yamal-Avrupa, Baltık Denizi'ni kullanan Kuzey Akım boru hatları ve Ukrayna üzerinden gönderiyor.

AB Komisyonu yetkilileri, üye ülkelerin gaz ithalatının yüzde 40'ını Rusya'nın, yüzde 38-39'unu Norveç'in karşıladığını belirtiyor.

Petrol fiyatları da düşüyor
Rusya-Ukrayna geriliminin azalması, petrol fiyatlarında da düşüşü hızlandırıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söylemişti.

Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla petrol fiyatlarında da geri çekilme hızlandı.

Dün 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 2,90 azalarak 93,56 dolardan işlem gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor16 Şubat 2022 Çarşamba 08:59
  • Türk Telekom 2021’de 5,8 milyar TL net kar elde etti16 Şubat 2022 Çarşamba 08:59
  • Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na teknoloji ihraç edecek15 Şubat 2022 Salı 14:21
  • Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı15 Şubat 2022 Salı 14:20
  • Piyasalar, Rusya'dan gelen haberlerle rahatladı15 Şubat 2022 Salı 12:58
  • Çiçek sektörü kar nedeniyle pazar kaybından endişeli15 Şubat 2022 Salı 12:18
  • Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde15 Şubat 2022 Salı 12:17
  • Bütçe uygulama sonuçları açıklandı15 Şubat 2022 Salı 12:17
  • Türkiye'de geçen yıl tereyağı, krema ve inek sütü üretiminde rekor kırıldı15 Şubat 2022 Salı 12:16
  • Mobilya ihracatı yeni yıla rekorla başladı15 Şubat 2022 Salı 12:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti