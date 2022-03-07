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Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur başlıyor

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak.
Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur başlıyor

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için saat 15.00'te bir araya gelecek.

İLK İKİ TURDA YAŞANANLAR

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

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