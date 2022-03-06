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Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 11. gününde devam ediyor. Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını beklenirken Lviv'de saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor.
Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 11. gününde devam ediyor. Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını beklenirken Lviv'de saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor.

Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı
Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürüyor
ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada ise ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.

Borç ödemeleri Ruble ile yapılacak
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödeme izni verildi.

Kadın ve çocuklar İzmir'de
Rusya'nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk edip Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Kuşadası'na gitmek üzere uçakla İzmir'e geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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