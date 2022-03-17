'Rusya-Ukrayna savaşının en büyük kaybedeni Esad'

Uzmanlar, Rusya ve İran'ın destek verdiği Esad rejiminin siyasal çözümü tıkadığını, Ukrayna'daki savaş üzerinden ABD ve Rusya gibi dış faktörlerin arasındaki ilişkinin bu kilidi açabilecek bir noktaya taşınabileceğini belirtiyor.

Türkiye gazetesine konuşan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Rusya'nın askeri imkânlarının önemli bir kısmını Suriye'den Ukrayna'ya kaydırdığını belirterek "Hem görece modern askeri ekipmanları, tecrübeli pilot ve özel kuvvetler gibi unsurları çekiyor hem de Wagner'in bölgeye aktarıldığını görüyoruz. Yine Esad rejimine bağlı unsurlarla ve Şii milislerin de Ukrayna'ya aktarılması durumunda askeri dengeleri etkileyecektir" dedi.

Montrö bağlamında Rus gemilerinin Boğazlardan geçişinin durmasının, Rusya'nın Suriye bağlamında askeri ikmal imkanlarını kısıtlayacağını ifade eden Acun, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi Suriye'yi ciddi anlamda etkileyecek. Ülkedeki güç dengelerini tamamen değiştireceğini öngörüyorum. Ukrayna savaşının en büyük kaybedenlerinin başında Esad rejimi geliyor" diye konuştu.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da "Rusya, ilgisini ve kaynaklarının önemli bir kısmını Ukrayna'ya kaydırdı. Hatta Suriye'deki bazı askeri unsurları Ukrayna'ya kaydırdığına dair iddialar söz konusu. Bu sebeple Ukrayna işgali Rusya'nın Suriye'ye olan ilgisini azaltacaktır" değerlendirmesinde bulundu.