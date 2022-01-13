  • BIST 2.073,61
  • Altın 786.77717
  • Dolar 13.5307
  • Euro 15.5424
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 0 °C
»

Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.
Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt vermesini beklediklerini söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı 13 Ocak 2022 Perşembe 10:58
  • Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yok 13 Ocak 2022 Perşembe 10:58
  • Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı13 Ocak 2022 Perşembe 10:57
  • Kargoyla başka illere gönderilmek için hazırlanan 9 kilo uyuşturucu ele geçti13 Ocak 2022 Perşembe 10:57
  • Dışişleri Bakanlığı, Denktaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı13 Ocak 2022 Perşembe 10:47
  • Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı13 Ocak 2022 Perşembe 10:38
  • Japonya ile teknik iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı13 Ocak 2022 Perşembe 10:12
  • Kadıköy'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var13 Ocak 2022 Perşembe 10:10
  • Sanayi üretim endeksi açıklandı13 Ocak 2022 Perşembe 10:09
  • Rus askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı13 Ocak 2022 Perşembe 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti