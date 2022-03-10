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Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı düzenlendi

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı düzenlendi
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya'da düzenlendi.

Antalya'daki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen toplantı 11.25'te başladı.

ABD ile NATO'dan güvenlik garantileri alamadığını gerekçe gösteren Rusya, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve "soykırım suçu işlediğini" iddia etmiş, ardından 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına kapsamlı askeri saldırılar başlatmıştı.

Devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın komşu ülkelere göç ettiği Ukrayna'da sivillerin kaçışı sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla taraflar Belarus'ta 3 tur müzakere yapmış ancak anlaşmazlıklar devam etmişti.

Son görüşmede sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alınmıştı.

Türkiye, gerek savaşın öncesinde gerek saldırıların başlamasının ardından taraflar arasında diyalog yoluyla çözüme varılması için arabuluculuk önerilerinde bulunmuştu.

Bu girişimler kapsamında iki ülke, dışişleri bakanlarının Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesini kabul etmişti.

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