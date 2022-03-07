  • BIST 1.978,04
  • Altın 921.446
  • Dolar 14.3414
  • Euro 15.5476
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Rusya: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Rusya: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da yok ettiği silah ve altyapı konusunda bilgi verdi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın 10 yerleşim birimini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, "Smolyaninovo, Voyevodivka, Kreminna, Kudryaşivka, Borovenki, Purdivka, Zamulivka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. 6 kilometrelik ilerleme kaydedildi." dedi.

Ayrıca, Azov, Novotatarivka, Mirne yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'da askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 82 komuta ve iletişim merkezi, 119 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 76 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, toplamda Ukrayna'da 827 tank ve çeşitli zırhlı araç, 84 çok namlulu roketatar, 304 havan topçusu, 603 özel askeri araç ve 78 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

"6 insani koridor açıldı"
Bugün saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkesin ilan edildiğine ve 6 insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol-Zaporijya, Mariupol-Rostov-na-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava." dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun tahliye süresince İHA'lar ile alanı kontrol edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güngören’de zabıta ekiplerinden marketlerde yağ denetimi07 Mart 2022 Pazartesi 11:54
  • Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı07 Mart 2022 Pazartesi 11:52
  • Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak07 Mart 2022 Pazartesi 11:50
  • Fındık bahçesinde kendini yaktı07 Mart 2022 Pazartesi 11:41
  • Diyarbakır annelerinden tüm kadınlara 8 Mart'ta 'evlat nöbetine destek' çağrısı07 Mart 2022 Pazartesi 11:39
  • Uzmanlardan uyarı: Köpekleri yetiştirme tarzı çok kritik07 Mart 2022 Pazartesi 11:23
  • 'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'07 Mart 2022 Pazartesi 11:23
  • Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem07 Mart 2022 Pazartesi 11:00
  • Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem07 Mart 2022 Pazartesi 10:50
  • İstanbul'un bazı ilçelerinde yarın 5 saatlik su kesintisi yapılacak07 Mart 2022 Pazartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti