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Rusya: Ukrayna’da imha edilen askeri altyapı tesisi 2 bin 900’ü geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 900'ü geçtiğini duyurdu.
Rusya: Ukrayna’da imha edilen askeri altyapı tesisi 2 bin 900’ü geçti

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da Mariupol şehrini kontrol altına almak için operasyonlarını sürdüğünü ve ülke içinde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da 2 bin 911 askeri altyapı tesisini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, “Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 97 uçak, 107 insansız hava aracı, 141 hava savunma füze sistemi, 86 radar istasyonu, 986 tank ve zırhlı araç, 107 çok namlulu roketatar, 368 obüs ve havan topu, 749 özel askeri araç bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlardan alınan belgelerde Pentagon'un ölümcül patojenler için gizli bir yayılma mekanizması araştırmasını finanse ettiğine dair belgeler bulduğunu aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:

“Belgeler, Ukrayna tarafından oluşturulan ve finanse edilen biyolaboratuvarların yarasa koronavirüs örnekleriyle deneyler yaptığını gösteriyor. Ukrayna'daki bu ve Pentagon tarafından finanse edilen diğer biyolojik çalışmaların amacı, ölümcül patojenlerin gizlice yayılması için bir mekanizma oluşturmaktı.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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