Rusya: Ukrayna'daki askeri noktalar "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.
Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Rus uçağı düşürüldüğü iddiası
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
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