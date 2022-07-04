Rusya, Ukrayna'nın kalesini ele geçirdi

Ukrayna'nın doğu bölgesinde elinde kalan son kent olan Lısıçansk Rusların eline geçti. Böylece önemli liman kenti Odessa'ya giden karayolu Rus birliklere açılmış oldu.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Lısıçansk kentini ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise bu iddiayı reddetti. Ukrayna'ya göre kent yoğun bir saldırı altında olsa da kent merkezi hâlâ Ukrayna'nın kontrolünde.

Rus yanlısı ayrılıkçılar ise kent merkezine girdiklerini belirtti. Rus medyası, kent merkezinde yürüyüş yapan ayrılıkçı birlikler veya Rus birlikleri olduğu düşünülen bir grubun videosunu yayınladı.

SOVYET BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Bazı Rus kaynakları, harap olmuş belediye binasına Sovyetler Birliği bayrağı çekildiğini gösteren bir videoyu da paylaştı fakat bu video bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Lısıçansk, sanayi bölgesi Donbas'ın bir parçası olan Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde kalan son şehir. Rusya, buradaki Severodonetsk kentini geçen ay ele geçirmişti. Luhansk valisi Serhiy Haidai "Lısıçansk'taki büyük yangınları söndürmeye fırsat bulamıyoruz" dedi.

RUSYA KÂBUSA UYANDI

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya, Belgorod'dan gelen haberle sarsıldı. Kentte sabah saatlerinde bir dizi patlama meydana geldi. Vali Vyacheslav Gladkov pazar günü erken saatlerde yaşanan patlamalar nedeniyle en az üç kişinin öldüğünü, dört kişinin ise yaralandığını duyurdu. Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan vali en az 11 apartman ve 39 evin hasar gördüğünü, beş evin tamamen yıkıldığını söyledi.

KAMİKAZE DRONE

Ukrayna geçtiğimiz haftalarda bir başka Rus kenti Novoshakhtinsk'i 'Kamikaze drone' ile hedef almıştı. ABD, geçtiğimiz dönemde 800 milyon dolarlık yeni askeri destek paketinin parçası olarak Ukrayna'ya 'kamikaze' insansız hava araçları vereceğini duyurmuştu.

ODESSA'YA GİDEN YOL ÜZERİNDE

Rusya ayrıca kuzey ve güneydeki şehirlere füze atışına devam etti. Kuzeydeki Harkov kentinde demiryolu rayları ve elektrik hatları bir dizi saldırıda hasar gördü. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Liman kenti Odessa'ya giden önemli bir güzergah üzerinde bulunan güneydeki Mıkolayiv kenti de birçok patlamayla sarsıldı.

SLOVYANSK DA HEDEF OLDU

Donbas'ta Ukrayna güçlerinin elinde bulunan önemli bir şehir olan Slovyansk da Rusya tarafından yeniden bombalandı. Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus misket bombalarının burada dört kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi; ancak BBC bu iddiayı da doğrulayamadı.