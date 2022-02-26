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Rusya, Ukrayna'ya saldırısını kınayan BMGK tasarısını veto etti

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.
Rusya, Ukrayna'ya saldırısını kınayan BMGK tasarısını veto etti

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, BMGK tasarısını veto eden Rusya'ya tepki gösterdi
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesi üzerine, "Bu kararı veto edebilirsiniz ama sesimizi veto edemezsiniz." dedi.

Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayan BMGK yasa tasarısını veto etmesinin ardından konuştu.

Rusya'nın vetosunun sürpriz olmadığını belirten ABD Daimi Temsilcisi, "Rusya, bugün, Ukrayna'daki önceden tasarlanmış, sebepsiz, haksız ve mantıksız savaşını korumak için veto yetkisini kullandı." ifadesini kullandı.

Thomas Greenfield, "Ancak açık söyleyeyim; Rusya, bu kararı veto edebilirsiniz ama sesimizi veto edemezsiniz. Doğruların söylenmesini, ilkelerimizi veto edemezsin. Ukrayna halkını veto edemezsiniz. BM Sözleşmesini veto edemezsiniz." diye seslendi.

Karar tasarısına destek veren konsey üyelerine BM ilkelerine bağlılıklarından dolayı öven Thomas Greenfield, dünyadaki milletlerin Rusya'yı saldırılarından sorumlu tutmaya ve Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Karar tasarısını ABD ile birlikte konseye sunan ve oylamadan sonra söz alan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Ferit Hoxha da Rusya'nın vetosundan dolayı konseyin rehin alındığını belirterek, "Konsey dünyaya birliğini, gücünü ve yararlılığını göstermek için değerli bir fırsatı kaybetti." dedi.

Arnavutluk Daimi Temsilcisi, BM'nin ilkeleri çerçevesinde Rusya'nın saldırılarına karşı üye devletlerle çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Rusya zarar verebilir, insanları öldürebilir, meşru hükümeti devirip Ukrayna'yı yok etmeye çalışabilir ama tarihin öğrettiği gibi, özgürlüğü asla öldüremez." ifadelerini paylaştı.

Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesinin ardından ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 43 ülkenin imza koyduğu ortak bildiriyi okudu.

Güvenlik Konseyi çıkışında Thomas Greenfield, diğer ülkelerin daimi temsilcileri ile basına yaptığı ortak açıklamada, "Karar tasarısı hayatı önemdeydi, ülkelerin konseyde uluslararası barışı ve güvenliği sağlayıp sağlamaması ve BM Şartı'nı korumaya inanıp inanmamasıyla ilgiliydi." dedi.

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'nın oylamada veto kararı ile yetkisini suiistimal ettiğini belirterek, Ukrayna'daki durumla ilgili "Burada saldırgan olan Başkan Putin'dir. Bunun başka bir orta yolu yoktur." ifadesini kullandı.

Karar tasarısına destek veren tüm ülkelere teşekkür eden Thomas Greenfield, Ukrayna'yı ve BM Şartı'nı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti ve "Bu konuyu, Rusya'nın vetosunun geçerli olmadığı Genel Kurul'a taşıyacağız ve dünya ulusları Rusya'yı sorumlu tutmaya devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı.

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