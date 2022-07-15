Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
2.382,44
Altın
958.464
Dolar
17.4783
Euro
17.5156
Ankara
16 °C
İstanbul
22 °C
İzmir
24 °C
Konya
16 °C
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı
Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı
Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı
Hacılar Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti
15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun ailesi oğullarını unutamıyor
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paneli
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Karanlık geceyi unutturmayacak müzeyi 1 yılda 54 bin kişi ziyaret etti
15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Rusya Vinnıtsya kentine füze saldırısı düzenledi
Rusya Vinnıtsya kentine füze saldırısı düzenledi
Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi.
15 Temmuz 2022 Cuma 09:35
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı
Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak
Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye ile hidrokarbonda ortaklığı görüşmeye başladık
Kenan Sofuoğlu Pisti'nde yarışçılardan antrenman performansı
Son Eklenen Videolar
Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri
Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın 'Herkül' ve 'uçan kale'leri destek verecek
Fransa’nın Goussainville kenti geleneksel Türk Festivali’ne ev sahipliği yapıyor
Samsun'daki üretim çiftliğinden doğaya 53 yılda 340 binden fazla sülün salındı
Kırkpınar müzisyenliği kuşaktan kuşağa aktarılıyor
Başkentte sağanak etkili oldu
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Komandolar 'dosta güven, düşmana korku' veriyor
Ankara'da Başkent Kültür Yolu Koşusu düzenlendi
Mamak Belediye Başkanı Köse: "Mamak’ı yeşile boyayacağız"
Ankara keçisinin oğlakları merayla buluştu
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi
Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek
Park inşaatlarına yerinde takip
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.