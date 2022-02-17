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Rusya'da borsa ve ruble, jeopolitik risklerin artmasıyla nedeniyle düşüşe geçti

Ukrayna’nın doğusunda artan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve pay piyasaları düşüşe geçti.
Rusya'da borsa ve ruble, jeopolitik risklerin artmasıyla nedeniyle düşüşe geçti

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,5 değer kaybederek 3.560 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,4 azalarak 1.471 puana geriledi.

Dünkü kapanışa göre Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,3 ve avro karşısında da yüzde 1 değer kaybetti. Saat 12.20 itibarıyla Dolar/Rus rublesi paritesi 76,40'tan, avro/Rus rublesi paritesi ise 86,70'ten işlem görüyor.

Analistler, Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddiaların piyasalar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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