Rusya'da ekonomik kriz çanları çaldı: Putin'den acil toplantı istedi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası bir çok ülkeden gelen ağır yaptırımlar Rusya ekonomisini pahalıya mal oluyor. Rus Rublesi yüzde 30 değer kaybederken, ülkede döviz büroları açılmadı.