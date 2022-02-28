Rusya'da ekonomik kriz çanları çaldı: Putin'den acil toplantı istedi

Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası yaptırım kararlarıyla Rusya ekonomisi ağır yara almaya başladı. Ruble'deki yüzde 30'luk sert değer kaybı sonrası Rusya Merkez Bankası faizleri yüzde 9,5 puandan 20 puana çıkarmak zorunda kaldı. Ülkenin en büyük bankası olan Sberbank yatırım hesaplarından para çekilmesini yasaklarken, şirketlere ellerinde bulundurdukları dövizlerin yüzde 80'ini bozdurma zorunluluğu getirildi.
Döviz bürolarının açılmadığı Rusya'da Swift yasağından dolayı halk ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.
Ekonomideki bu kötü gidişat sonrası harekete geçen Putin acil bir toplantıyla ekonomi yönetimini toplama kararı aldı.
PUTİN ACİL TOPLANTI İSTEDİ
Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak. Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek." dendi.
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